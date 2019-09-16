Главная хозяйка новосибирского правительства ушла от преследования

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16 сентября 2019, 15:45 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Zamir Usmanov / globallookpress.com

Сегодня, 16 сентября, в Новосибирске суд вынес решение по делу экс-главы хозяйственного управления правительства области Натальи Малиновской и пяти ее подельникам. ​ Их изначально обвиняли в растрате, но затем дело переквалифицировали на более «мягкую» статью УК РФ о пособничестве.

«Главный завхоз» правительства Новосибирской области Наталья Малиновская и пять ее подельников были задержаны в начале февраля. Госпожа Малиновская отвечала за материально-техническое обеспечение областного правительства и губернатора последние шесть лет, сообщает НДН.инфо.

Изначально Малиновскую подозревали в афере с закупкой запчастей для автомобилей регионального правительства на 547 тысяч рублей. Речь идет об автоматических коробках и гидротрансформаторах к автомобилям Toyota Camry, принадлежащим правительству области. Сотрудники ФСБ уверены, что сделки по приобретению запчастей были проведены только на бумаге, а указанные в накладных детали в правительство не поставлялись.

В суде госпожа Малиновская полностью признала вину и раскаялась.​ Она заявила, что возместила треть нанесенного государства ущерба (185 тысяч рублей).​ По словам бывшей хозяйки новосибирского правительства, пока она была за решеткой, ей на банковскую карту исправно продолжала поступать зарплата. А затем выдали еще и отпускные. Позже Малиновская уволилась из правительства по собственному желанию.

Представитель прокуратуры Евгений Громов предоставил ходатайство, в котором попросил суд прекратить уголовное преследование Натальи Малиновской и ее пяти подельников. ​ По словам гособвинителя, следствие не нашло в деле прямой коррупции, а лишь «коррупционную составляющую».

Наталью Малиновскую наказали судебным штрафом в размере 40 тысяч рублей и дали два месяца на его выплату. Ее подельники отделались гораздо меньшими суммами — от 30 до 25 тысяч в зависимости от материального положения.