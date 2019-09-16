Тамара Глоба предсказала Хабаровску «интереснейший период»

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16 сентября 2019, 15:13 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Астролог и телеведущая Тамара Глоба рассказала о событиях, ожидающих краевую столицу в ближайшее время.

В беседе с местными журналистами астролог озвучила свой личный прогноз. По мнению «звездного чтеца», Хабаровск ожидают перемены в 2020 году.

- Интереснейший период для города начнется со второй половины следующего года. Перемены пойдут скачками, перестройка и обновление города. Будет приток новых людей, которые изменят Хабаровск, - рассказала Глоба.

Кроме того, по словам астролога, столицу региона ждут «проблемы с водой» в конце сентября. Связано ли это с паводком, который стал главной и очевидной проблемой последних месяцев, Тамара Глоба не уточнила.

Глоба прибыла в краевую столицу на открытие театрального фестиваля «Амурская осень». Это не первое посещение астрологом города – Тамара уже была здесь в 1998 году.