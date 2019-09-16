Еще 13 млн рублей направлены на борьбу с паводком в Комсомольске-на-Амуре

//Общество

16 сентября 2019, 15:13 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Второй транш из казны Хабаровского края для борьбы с паводком совершен в пользу города Президентского внимания – Комсомольска-на-Амуре. В первый раз из бюджета было выделено 15 млн рублей, теперь город получил 13 млн рублей.

Уровень паводка в Комсомольске-на-Амуре на сегодняшний день снизился до отметки 810 сантиметров. Но ситуация в городе все еще остаётся напряженной. Администрация и сотрудники МЧС продолжают работы по защите жилых районов от подтопления. Однако резкий подъем грунтовых вод на территории города значительно осложняет положение.

Губернатор региона Сергей Фургал подписал распоряжение о дополнительном финансировании администрации Комсомольска-на-Амуре. Предполагается, что выделенных средств будет достаточно для полной ликвидации последствия стихии.

Сейчас в городе остаются подтопленными 440 жилых домов и более двух тысяч приусадебных участков.