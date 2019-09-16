Все новости >>

Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

В Набережных Челнах пропала 12-летняя девочка

16 сентября 2019, 14:47 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

В Набережных Челнах пропала 12-летняя девочка Софья Баяркина. Софья ушла из школы в субботу, 14 сентября, в 10 часов и больше ее никто не видел. В полицию с заявлением о пропаже девочки обратилась ее мать.

Женщина рассказала правоохраниетлям, что ее ребенок и ранее уходил из дома. Мама Софьи передала для розыска фотографию девочки. Мобильного телефона у школьницы с собой не было, - пишут "Челнинские известия".

Информация об инциденте со школьницей передана инспекторам отдела по делам несовершеннолетних. Всех, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, просят позвонить в дежурную часть УМВД города Набережные Челны по телефону 02.

ИЧ

//картина дня

Общество

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В Минтруде намерены в ближайшее время провести совещание, в рамках которого будет обсуждаться возможность проведения эксперимента по четырехдневной рабочей неделе на территории Российской Федерации.

Россия сможет поставлять газ в Европу без нового контракта с Украиной в 2020 году. Стало известно, что Украина взяла на себя обязательство придерживаться принятых в ЕС правил работы в энергетическом секторе.

Россия сможет поставлять газ в Европу без нового контракта с Украиной в 2020 году. Стало известно, что Украина взяла…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

Актриса Анастасия Заворотнюк, по последним данным, находится в глубокой коме.Отец Жанны Владимир Борисович Фриске посоветовал родным Заворотнюк…

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Латвийский союз самоуправлений просит отправить министра охраны среды и регионального развития Юриса Пуце в отставку. Самоуправления расценивают реформу господина Пуце…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Ленинградской области в результате ДТП погиб художник-постановщик сериала "Убойная сила" Валерий Боковенко. Боковенко было 72 года. Лобовое столкновение произошло…

//новости ан

//новости ан

Режиссер Константин Богомолов опубликовал фото из храма, в котором он венчался с Ксенией Собчак. Собчак и Богомолов зарегистрировали свои отношения в Грибоедовском ЗАГСе…