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16 сентября 2019, 14:47 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Набережных Челнах пропала 12-летняя девочка Софья Баяркина. Софья ушла из школы в субботу, 14 сентября, в 10 часов и больше ее никто не видел. В полицию с заявлением о пропаже девочки обратилась ее мать.

Женщина рассказала правоохраниетлям, что ее ребенок и ранее уходил из дома. Мама Софьи передала для розыска фотографию девочки. Мобильного телефона у школьницы с собой не было, - пишут "Челнинские известия".

Информация об инциденте со школьницей передана инспекторам отдела по делам несовершеннолетних. Всех, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, просят позвонить в дежурную часть УМВД города Набережные Челны по телефону 02.