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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

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Стало известно, когда в Подмосковье начнутся первые заморозки

16 сентября 2019, 13:48 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в Подмосковье начнутся первые заморозки. Согласно последним данным эксперта, их можно ожидать уже на текущей неделе.

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Синоптики сообщили, что бабье лето вернется в Москву

Вилифанд отметил, что температура воздуха в Московской области может опуститься до минус трех градусов в ночь на пятницу, 20 сентября,

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на слова синоптика, до четверга столбики термометров по ночам будут показывать положительные значения.

Ранее стало известно, что в Москву вернется бабье лето.

ЕТ

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