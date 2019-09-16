Стало известно, когда в Подмосковье начнутся первые заморозки

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в Подмосковье начнутся первые заморозки. Согласно последним данным эксперта, их можно ожидать уже на текущей неделе.

Вилифанд отметил, что температура воздуха в Московской области может опуститься до минус трех градусов в ночь на пятницу, 20 сентября,

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на слова синоптика, до четверга столбики термометров по ночам будут показывать положительные значения.

Ранее стало известно, что в Москву вернется бабье лето.