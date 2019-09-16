За видеоблогером в Бурятии пришли с топорами

//Общество 13+

16 сентября 2019, 13:18 [ «Аргументы Недели» ]

В столице Бурятии в течение нескольких дней идут мирные протесты. Люди недовольны тем, что на местных выборах победил выдвиженец от "Единой России". Причём большинство избирателей утверждает, что голосовали за кандидата от Коммунистической партии. Народ считает, что выборы сфальсифицировали.



Силовики жёстко подавляют любые протестные настроения. Так, на прошлой неделе были арестованы люди, которые сидели в автомобиле с надписью КПРФ. После были задержаны ещё несколько человек на центральной площади города.



Правоохранители также арестовали местного видеоблогера Дмитрия Баирова , который транслировал действия шамана, планирующего изгнать демона из системы российского управления. Блогер активно поддерживал шамана.



Задержание блогера проводили люди в балаклавах с топором. Сначала они разбили стекло автомобиля, в котором сидел Баиров, после чего увезли на машине без номеров. Сотрудники правоохранительных органов стояли в стороне и не предпринимали никаких действий.



На заседание суда, которое проводилось в отношении выбора меры пресечения блогеру, не пустили никого. Сотрудники Росгвардии вытолкали всех за пределы здания суда.



В городе начали собирать деньги для арестованных. Ситуация в регионе накаляется.



