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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

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В аэропортах Москвы задержаны и отменены более 50 рейсов

16 сентября 2019, 13:08 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Более пятидесяти рейсов были задержаны и отменены в московских аэропортах в понедельник, 16 сентября. Согласно последней информации источников, это связано с неблагоприятными погодными условиями.

Известно, что во Внуково задержали 14 рейсов, а еще 2 отменили. В Домодедово задержаны были 26 рейсов, а отменены 6. В Шереметьево задержали 6 рейсов, передает Агентство городских новостей "Москва".

Ранее синоптики сообщили, что в столичном регионе температура воздуха понизится до плюс 16 градусов. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

ЕТ

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