"Знаток": Думаю, мой успех в том, что я не сдавался

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16 сентября 2019, 12:09 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В современном мире все большее значение играют телеграм-каналы. Они становятся чуть ли не новыми СМИ и имеют огромный вес на рынке информации. Издательский дом «Аргументы Недели» продолжает серию интервью с авторами популярных телеграм-каналов. На этот раз мы поговорили с издателем канала "Знаток".

-Как вам пришла в голову идея вести канал ? Почему выбрали именно это название?

Идея пришла год назад, вообще, мне нравится заниматься такой деятельностью. У моего друга на тот момент уже был канал, в один момент мне захотелось попробовать себя в новой сфере. На счет названия, я думал над этим долго, подбирал разные варианты и остановился на знатоке.

-Почему вы выбрали именно такую тематику для вашего канала? Чем он уникален?

Сначала я создал канал с другой тематикой, рассказывал о новостях из мира кино, но прогорел, когда вложил в этот канал деньги. Проблема была в том, что тогда я был не так хорош в этой сфере, и к сожалению, мой канал накрутили. Я удалил этот канал, но решил испытать вторую попытку, создал уже канал с нынешней тематикой. Уникальность образовательного канала в том, что люди познают новое, и мы им в этом помогаем.

-В чем ваша история успеха?

Думаю, мой успех в том, что я не сдавался, не забрасывал канал.

-Канал - это ваше хобби или все-таки бизнес? Какой доход он приносит в месяц?

По началу, для меня канал был нечто большим, чем хобби, на него у меня уходило больше полтора дня. Доход на сегодняшний день составляет в среднем 50-60 тысяч рублей.

-Сколько людей делают ваш канал? Это трудоемкий процесс?

Каналом занимаюсь лично сам, процесс очень трудоемкий, так как искать тот факт, который понравится подписчикам не так уж и легко.

-Каким вы хотели бы видеть свой проект через год? Какие у вас цели и задачи?

Я планирую так же продолжать развивать свой проект.