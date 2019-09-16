Синоптики сообщили, что бабье лето вернется в Москву

//Общество 13+

16 сентября 2019, 12:17 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в понедельник, 16 сентября, сообщил радостную новость. По словам эксперта, бабье лето вернется в Москву и вытеснит холода и дожди из столицы.

Варакин отметил, что в Москве пока не было бабьего лета – тепло в начале сентября являлось продолжением летнего сезона, передает сегодня РИА "Новости".

Специалист отметил, что на смену прохладной осенней погоде скоро придет тепло. По словам Юрия Варакина, хорошая погода вернется в столицу после 25 сентября. До наступления бабьего лета, однако, в центральной части РФ ожидаются дожди и даже заморозки.