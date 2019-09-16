За погибших людей виновному дали лишь условный срок

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16 сентября 2019, 12:05 [ «Аргументы Недели. Крым» ]

фото: pixabay.com

Утром в понедельник, 16 сентября, стало известно, что суд вынес приговор по делу о затоплении у берегов Крыма плавкрана. Ранее сообщалось, что в результате случившегося погибли три человека.

В пресс-службе крымского главка Следкома РФ уточнили, что суд признал виновными бывшего директора филиала Азово-Черноморского филиала "Морспасслужба Росморречфлота", капитана плавкрана "АСПТР-1" и капитана буксира "Меркурий".

Как сообщает "АН-Крым", уголовное дело возбудили по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния повлекли по неосторожности смерть двух и более лиц".

Напомним, плавкран затонул в октябре 2016 года. Он проводил работы по прокладке труб неподалеку от поселка Гурзуф. В процессе проведения работ кран вынесло на мель, вследствие чего он получил пробоины, которые позже залатали. С целью проведения капремонта фигуранты уголовного дела ночью производили буксировку плавкрана в порт Севастополя. В трех километрах от памятника "Ласточкино гнездо" из-за шторма он затонул. Пять человек экипажа были спасены, а еще трое пропали без вести, а позже были признаны погибшими.

Бывшего директора филиала "Морспасслужба Росморречфлота" приговорили к трем годам лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью, которая связана с управлением и эксплуатацией морского и прочего транспорта сроком на 3 года. Капитаны плавкрана и буксира были приговорены к двум годам лишения свободы.