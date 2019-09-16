Сколько россиян потеряет работу к 2030 году из-за роботов?

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16 сентября 2019, 11:43 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Boris Kavashkin / globallookpress.com

Индийские ученые научили робота подбирать мусор. Система работает на базе искусственного интеллекта и призвана избавить страну от мусора, ставшего по-настоящему национальной проблемой, пишет Telegram-канал «Экономика цифровой эры».

Эксперименты показали, что нейросеть способна различать отходы в 95% случаев и может подбирать даже очень мелкие предметы - до ста грамм - с помощью анализа изображений со встроенной камеры. Ранее такая точность считалась невозможной.

Тем временем, согласно исследованиям ученых из РАНХиГС, в России уже к 2030 году роботы могут отобрать у людей половину рабочих мест, говорится в процитированном посте. Под угрозой увольнения более 20 млн человек. Учитывая, что в РФ сейчас всего 4 робота на 10 тысяч работников, потенциал роботизации отечественной экономики огромен, ведь в развитых странах эта цифра достигает 75-80 роботов на 10 тысяч человек.