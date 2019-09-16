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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

Чиновница, которую обвинили в оскорблении жителей Тулуна, попросила прощения

16 сентября 2019, 11:54 [ «Аргументы Недели» ]

фото: facebook.com
фото: facebook.com
Глава пресс-службы правительства и губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении людей, пострадавших от наводнения, попросила прощения за свое высказывание.
 
В середине августа в соцсетях была распространена аудиозапись, где женщина в оскорбительной форме говорит о жертвах наводнения в Тулуне. Алашкевич утверждает, что эти данные являются фальсификацией. Проводится проверка.
 
Как сообщает RT, чиновница еще раз подчеркнула, что в своих речах никого не оскорбляла, а фразы были вырваны из контекста. Ирина Алашкевич уточнила, что выражения были сказаны в сердцах и грубо, поскольку две недели жизни в Тулуне оставили большой отпечаток в ее душе.
 
На своей страничке в соцсети Facebook глава пресс-службы правительства и губернатора Иркутской области попросила тулунчан простить ее. Она добавила, что человек, сделавший запись, обрезал в ней важные моменты, которые "многое могли объяснить".
ЕТ

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