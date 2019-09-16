Чиновница, которую обвинили в оскорблении жителей Тулуна, попросила прощения

В середине августа в соцсетях была распространена аудиозапись, где женщина в оскорбительной форме говорит о жертвах наводнения в Тулуне. Алашкевич утверждает, что эти данные являются фальсификацией. Проводится проверка.

Как сообщает RT , чиновница еще раз подчеркнула, что в своих речах никого не оскорбляла, а фразы были вырваны из контекста. Ирина Алашкевич уточнила, что выражения были сказаны в сердцах и грубо, поскольку две недели жизни в Тулуне оставили большой отпечаток в ее душе.