Минобороны РФ дало старт масштабным учениям «Центр-2019»

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16 сентября 2019, 11:41 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта Минобороны

Минобороны РФ дало старт учениям «Центр-2019». Масштабные маневры пройдут с 16 по 21 сентября, военные отработают вопросы применения группировок войск для обеспечения безопасности на Центрально-Азиатском направлении и борьбы с международным терроризмом.

На церемонии открытия стратегического командно-штабного учения «Центр-2019» выступил замглавы Миноброны РФ Юнус Бек Евкуров.

Участие в учениях примут около 128 тысяч военнослужащих, 20 тысяч единиц вооружения и техники, а также 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения.

Согласно сообщению представителей Центрального военного округа (ЦВО), основные мероприятия должны состояться на общевойсковых полигонах «Тоцкий», «Донгуз», «Аданак», «Чебаркульский», «Бргинский», «Алейский», а также полигонах ВВС и войск ПВО «Ашулук» и «Сафакулево».

В учениях принимают участие военные из Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.