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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

Башкирия отказалась от эксперимента по введению "четырехдневки"

16 сентября 2019, 11:24 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Башкирия отказалась от эксперимента по введению "четырехдневки". И.о. министра семьи и труда республики Юрий Мельников рассказал, что башкирские предприятия, участвующие в национальном проекте по повышению производительности труда, пока не намерены проводить эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели.

В нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" на данный момент входят 266 предприятий малого и среднего бизнеса из 30 регионов России, среди них и Башкирия, , - передает РИА Новости.

Газета "Известия" со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Петра Засельского ранее информировала, что Минтруд обсудит эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности. В список компаний входят предприятия сфер обрабатывающего производства, сельского хозяйства, научной и технической деятельности, и строительства.

 

ИЧ

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