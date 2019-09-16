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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

Граждане России рассказали о своих сбережениях

16 сентября 2019, 11:10 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Граждане России рассказали о своих сбережениях. Согласно последней информации, россияне хотят иметь доход от 35 тысяч рублей на каждого члена семьи, чтобы комфортно откладывать деньги каждый месяц.

Согласно опросу, 59 процентов жителей России не имеют сбережений. Среди тех, кто откладывает деньги, 58 процентов делают это с зарплаты регулярно, а 9,6 процента – с премии. 32,4 процента откладывают средства точечно, например, с продажи имущества, при получении наследства или же после получения материальной помощи от родственников.

Как сообщает РБК, 39,5 процента граждан сберегают 5-10 процентов от ежемесячного дохода, а 28,3 процента опрошенных – менее 5 процентов.

ЕТ

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