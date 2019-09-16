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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

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Срок разгрома армии Украины в случае начала войны с Россией рассчитал эксперт

16 сентября 2019, 10:41 [ «Аргументы Недели» ]

фото: UAC / globallookpress.com
фото: UAC / globallookpress.com

Дмитрий Родионов, отечественный военный эксперт, рассказал, сколько времени понадобилось бы России для разгрома армии Украины в случае начала конфликта с соседней страной. По данному вопросу аналитик высказался в разговоре со СМИ.

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Турчинов назвал помеху для объявления Украиной войны Российской Федерации

В минувшую пятницу бывший глава украинского Совнацбеза Александр Турчинов заявил, что Киев не объявил войну России из-за наличия у последней ядерного оружия. Дмитрий Родионов, прокомментировавший высказывание Турчинова для издания ФАН, отметил, что РФ не понадобилось бы оружие массового поражения для быстрой победы над Украиной. Война закончилась бы на границе с Польшей через три-четыре дня после начала, полагает собеседник журналистов.

 

ДЦ

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