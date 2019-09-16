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На Сахалине росгвардейца убили из-за замечания о курении

16 сентября 2019, 08:51 [ «Аргументы Недели» ]

На Сахалине росгвардейца убили из-за замечания о курении
фото: pixabay.com

В Южно-Сахалинске сотрудника Росгвардии убили из-за замечания о курении в общественном месте. Инцидент произошел в пятницу, 13 сентября. В ночь на 14 сентября в свой выходной день 23-летний росгвардеец у торгового центра сделал замечание мужчине и его подруге из-за курения в общественном месте.

По предварительным данным, сначала на сотрудника правоохранительных органов, который был в гражданской одежде, так как не находился на службе,
напала женщина, а мужчина начал снимать происходящее на телефон, пригрозив выложить видео в Интернет. Росгвардеец начал отнимать телефон. Злоумышленник накинулся на него с ножом.

Молодой человек скончался в карете скорой. Подозреваемого задержали по горячим следам.
Установлено, что  51-летний подозреваемый в убийстве росгвардейца ранее был несколько раз судим. А в 1995 году он был приговорен к смертной казни, но позднее высшую меру заменили на 25 лет колонии. Из заключения он вышел менее года назад.
Следовали возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть».

ИЧ

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