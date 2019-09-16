В Красноярске при пожаре погибли прокурор Лесосибирска и его семья

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16 сентября 2019, 08:35 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Красноярске при пожаре в квартире пятиэтажного многоквартирного жилого дома погибли прокурор города Лесосибирск Василий Федорцов и его семья, его сестра и ее семья. О гибели семьи Федорцова сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Жертвами пожара восемь человек, четверо из которых дети. Из открытых источников известно, что Федорцова было двое сыновей. Прокурору было 36 лет.

Местные СМИ пишут, что Федорцов с женой и детьми возвращался из отпуска, и перед возвращением в Лесосибирск они остановились переночевать у его сестры, у которой в семье тоже росли двое детей.

Следственное управление СКР по региону возбудило уголовное дело. По данным СКР, предварительная причина пожара: короткое замыкание, рассматривается также версия о неосторожном обращении с огнем.