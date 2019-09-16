Все новости >>

Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

В Красноярске при пожаре погибли прокурор Лесосибирска и его семья

16 сентября 2019, 08:35 [ «Аргументы Недели» ]

В Красноярске при пожаре погибли прокурор Лесосибирска и его семья
фото: pixabay.com

В Красноярске при пожаре в квартире пятиэтажного многоквартирного жилого дома погибли прокурор города Лесосибирск Василий Федорцов и его семья, его сестра и ее семья.  О гибели семьи Федорцова сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Жертвами пожара восемь человек, четверо из которых дети. Из открытых источников известно, что Федорцова было двое сыновей. Прокурору было 36 лет.

Местные СМИ пишут, что Федорцов с женой и детьми возвращался из отпуска, и перед возвращением в Лесосибирск они остановились переночевать у его  сестры, у которой в семье тоже росли двое детей.

Следственное управление СКР по региону возбудило уголовное дело. По данным СКР, предварительная причина пожара: короткое замыкание, рассматривается также версия о неосторожном обращении с огнем.

 

ИЧ

//картина дня

Общество

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В Минтруде намерены в ближайшее время провести совещание, в рамках которого будет обсуждаться возможность проведения эксперимента по четырехдневной рабочей неделе на территории Российской Федерации.

Эксперты предположили, что введение гарантированного пенсионного капитала может оставить россиян без достойных пенсий. Гарантированный пенсионный продукт разработало Министерство финансов РФ.

Эксперты предположили, что введение гарантированного пенсионного капитала может оставить россиян без достойных пенсий…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Окончание войны в Сирии началось с возвращения беженцев на территорию, которая раньше находилась под боевиками. Корреспондент «Аргументов недели» выяснил, боятся ли люди…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан