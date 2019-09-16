Эксперты раскрыли, кому не хватит баллов, чтобы заработать пенсию

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16 сентября 2019, 08:11 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Эксперты предположили, что введение гарантированного пенсионного капитала (ГПК) может оставить россиян без достойных пенсий. Гарантированный пенсионный продукт разработало Министерство финансов РФ. Предлагаемая в настоящее время система должна гарантировать сохранность добровольных пенсионных накоплений граждан, и подтолкнуть население для самостоятельного формирования своих накоплений.

ГПК разрабатывается взамен прежнего — индивидуального пенсионного капитала (ИПК).

По версии нескольких экспертов, разработка нового инструмента направлена на то, чтобы на законных основаниях выплачивать людям минимальные суммы в старости, - сообщает «URA.RU».

Доктор экономических наук Сергей Смирнов считает, что многим россиянам в ближайшее время не будет хватать баллов для начисления пенсий. Он рассказал, что «согласно действующей системе, вы копите не деньги, а баллы. Также необходим пенсионный стаж. Стоимость пенсионного балла действительно устанавливает правительство, индексируя его на уровень инфляции». Эксперт напомнил, что участились случаи, когда людям при наступлении пенсионного возраста не хватало баллов. Тогда им начисляется минимальная социальная пенсия.

Политолог Роман Колесников считает, что сотни тысяч россиян, которые в последние годы получали неплохую зарплату, все равно рискуют столкнуться с маленькой пенсией. «Если в 90-е и в начале 2000 годов они работали неофициально, либо зарабатывали крохи, то претендовать на достойную сумму тоже не могут», - объяснил он.