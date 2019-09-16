США боролись с советскими подлодками при помощи мощных магнитов

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16 сентября 2019, 07:49 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В СМИ появилась информация об экспериментах американских военных по борьбе с подводными лодками СССР при помощи мощных электромагнитов. Подобные тесты проводились в 60-х годах прошлого века.

В то время СССР располагал значительно большим подводным флотом, чем Штаты. Для борьбы с подлодками американские специалисты иногда изобретали весьма необычные методы, передает "Свободная пресса".

В частности, проводились эксперименты по сбросу мощных магнитов с самолетов в море в район, где, предположительно, находились субмарины. Они, прикреплялись к корпусу подводной лодки, должны были ее демаскировать, отмечает специализированное издание National Interest. Тесты были удачными, однако их пришлось прервать из-за того, что НАТО не могло тренироваться на своих субмаринах – они надолго выходили из строя.