В Красноярске устанавливают причины пожара, в котором погибли две семьи - 4 взрослых и 4 детей

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16 сентября 2019, 07:13 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта МЧС

В Красноярске устанавливают причины пожара в жилом дома, в результате которого погибли восемь человек - четверо взрослых и четверо детей. По данным источника в правоохранительных органах региона, в пожаре погиб прокурор города Лесосибирск, его семья и семья его сестры.

Пожар произошел в воскресенье, 15 сентября, поздно вечером в квартире одного из домов на улице Гусарова.

По данным МЧС, сообщение о возгорании в квартире поступило на пульт дежурного в 22:26 (мск).

Первый пожарный расчет прибыл на месте происшествия через восемь минут. Пожарные обнаружили горящей квартиру на третьем этаже. Площадь возгорания составила около 40 квадратных метров. Пожар был полностью потушен в 23:36 (мск).

При тущении пожара спасатели обнаружили тела восьми человек.

Источник в экстренных службах Красноярска сообщил, что у следствия пока две основные версии причин возгорания – неосторожное обращение с огнем или короткое замыкание, - передает ТАСС.

СКР возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.