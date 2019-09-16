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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

16 сентября 2019, 07:06 [ «Аргументы Недели» ]

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
фото: pixabay.com
В Минтруде намерены в ближайшее время провести совещание, в рамках которого будет обсуждаться возможность проведения эксперимента по четырехдневной рабочей неделе на территории Российской Федерации.
 
Данный эксперимент планируется провести на предприятиях, которые входят в национальный проект по повышению производительности, сообщает газета "Известия", ссылаясь на заместителя главы Минэкономразвития Петра Засельского. В списке значатся компании, работающие в сферах сельского хозяйства, обрабатывающего производства, строительства, научной и технической деятельности.
 
Подчеркивается, что на этих предприятиях работники 30-40% времени "ничего не делают". В рамках эксперимента планируется не сократить рабочий день, а сделать его полезным.
ЕТ

//картина дня

Общество

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В Минтруде намерены в ближайшее время провести совещание, в рамках которого будет обсуждаться возможность проведения эксперимента по четырехдневной рабочей неделе на территории Российской Федерации.

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