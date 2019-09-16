В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В Минтруде намерены в ближайшее время провести совещание, в рамках которого будет обсуждаться возможность проведения эксперимента по четырехдневной рабочей неделе на территории Российской Федерации.

Данный эксперимент планируется провести на предприятиях, которые входят в национальный проект по повышению производительности, сообщает газета "Известия" , ссылаясь на заместителя главы Минэкономразвития Петра Засельского. В списке значатся компании, работающие в сферах сельского хозяйства, обрабатывающего производства, строительства, научной и технической деятельности.

Подчеркивается, что на этих предприятиях работники 30-40% времени "ничего не делают". В рамках эксперимента планируется не сократить рабочий день, а сделать его полезным.