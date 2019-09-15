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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

В Москве выпадет первый снег

15 сентября 2019, 22:56 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве выпадет первый снег
Фото: pixabay.com

Синоптики предупредили жителей и гостей столицы: в столицу придёт сильное похолодание, а в некоторых частях Москвы даже выпадет первый снег. Обратить особое внимание на изменение погоды специалисты советуют метеозависимым людям.

Отмечается, что холода в столице будут сопровождаться колебаниями атмосферного давления, передаёт РенТВ.

«В небе столичного региона кое-где вместе с дождем к выходным могут появиться первые "белые мухи" - вкрапление в осадки небольшого мокрого снега, который будет носить исключительно символический и мозаичный характер и сразу будет таять», - сообщают метеорологи.

АБ

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