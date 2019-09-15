Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

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15 сентября 2019, 22:38 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Самой высокооплачиваемой профессией в России оказалась вакансия механика по ремонту оборудования в рыбодобывающей промышленности, рассказали в Минтруде.

В ведомстве сообщили, что такой специалист может рассчитывать на заработную плату в размере 430 тысяч рублей в месяц. Однако директор Рыбного союза Сергей Гудков отметил, что в среднем подобные специалисты получают по 200 тысяч, а столь высокая зарплата вызвана срочной необходимостью найти сотрудника.

Второе место досталось начальнику участка в сфере угледобывающей промышленности и пилот воздушного судна. Такие специалисты в среднем получают по 330 тысяч рублей, передаёт РИА Новости.