Все новости >>

Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

15 сентября 2019, 22:38 [ «Аргументы Недели» ]

Названы самые высокооплачиваемые профессии в России
Фото: pixabay.com

Самой высокооплачиваемой профессией в России оказалась вакансия механика по ремонту оборудования в рыбодобывающей промышленности, рассказали в Минтруде.

В ведомстве сообщили, что такой специалист может рассчитывать на заработную плату в размере 430 тысяч рублей в месяц. Однако директор Рыбного союза Сергей Гудков отметил, что в среднем подобные специалисты получают по 200 тысяч, а столь высокая зарплата вызвана срочной необходимостью найти сотрудника.

Второе место досталось начальнику участка в сфере угледобывающей промышленности и пилот воздушного судна. Такие специалисты в среднем получают по 330 тысяч рублей, передаёт РИА Новости.

АБ

//картина дня

Бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава заявил о негативных последствиях для системы железнодорожного транспорта страны. По его мнению, приватизация "Укрзализныци" является большой ошибкой.

Бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава заявил о негативных последствиях для системы…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Сотрудник Центра радиохирургии НИИ им. Н.В. Склифосовского - нейрохирург Вячеслав Рак, который специализируется на заболеваниях головного мозга, рассказал о диагнозе…

//новости ан