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//Общество 13+

Психологи назвали 6 основных признаков измены

15 сентября 2019, 21:59 [ «Аргументы Недели» ]

Психологи назвали 6 основных признаков измены
Фото: pixabay.com

Зарубежные специалисты назвали 6 основных признаков измены. Психологи отметили, что даже мысль о возможном нарушении супружеской верности полностью меняет поведение человека.

Когда же любовь и доверие одного человека к другому подверглись разрушению, но предатель испытывает какое-то чувство вины, он начинает искать обман в поведении своего прежнего партнера. Пытаясь скрыть неверность, человек достаточно часто совершает ошибки, пишет портал oane.ws.

АГ

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