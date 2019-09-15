Демограф рассказал, как остановить падение численности населения в России

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15 сентября 2019, 16:08 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Число жителей в России по итогам 2019 года сократится на 284,8 тысячи человек. Об этом рассказали в Минэкономразвития, пишут «Известия».

Эксперт Юрий Крупнов в эфире НСН рассказал, что есть две главные причины этого провала: "Первое — это предельно низкая рождаемость и вступление во взрослый возраст тех малочисленных рождённых в 90-ые годы, которые уже фактически снизили на 40% число молодых людей в возрасте 20-30 лет. И коэффициент рождаемости низкий — условное число детей на одну женщину, и самих женщин мало. Фактически в следующем году будет 40% минус молодых женщин. Второе — абсолютно антидемографический смысл с элементами мошенничества самого нацпроекта демографии".