Священник порекомендовал россиянкам научиться манипулировать мужьями

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"Врачи дают максимальную дозировку и просто ждут, сколько пациент сможет продержаться", - нейрохирург о заболевании Заворотнюк
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15 сентября 2019, 16:02 [ «Аргументы Недели» ]
Протоиерей Дмитрий Смирнов посоветовал женщинам, которых мужья истязают придирками, научиться манипулировать своими супругами. При этом священник подчеркнул, что мужчина не возвысит себя в глазах женщины, если постоянно будет придираться к ней.
«Ему цена —15 копеек до хрущевской реформы», - сказал протоиерей. Он отметил, что женщинам стоит хорошо изучить своих супругов, и тогда можно научиться манипулировать мужьями так, что те «будут волчком крутиться», - передаёт Lenta.Ru.
При этом Смирнов заявил, что мужчина может принадлежать к любой религии, однако вечные придирки в сторону супруги в любом случае не станут ему украшением.
"Врачи дают максимальную дозировку и просто ждут, сколько пациент сможет продержаться", - нейрохирург о заболевании Заворотнюк
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