Автоэксперт рассказал, что не верит в существование «идеальных» водителей

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15 сентября 2019, 14:58 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Как ранее сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев, стоимость ОСАГО для «идеальных» водителей может снизиться в 3-4 раза благодаря новой системе расчета тарифа «автогражданки».

Автоэксперт Петр Шкуматов, в свою очередь, отметил в эфире НСН, что скорее всего, Моисеев говорил не про тахограф, а про телематическое устройство, которое определяет стиль вождения водителя и строит рисковую модель в зависимости от полученных данных: "Это называется «Страховая телематика», она используется уже давно в КАСКО. И если это так, то по сути ОСАГО готовят к тому, что страховая телематика будет распространяться и на этот продукт, а скидки станут предоставлять страховые компании только тем водителям, которые установили у себя эти устройства".