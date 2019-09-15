В центре погоды "Фобос" сообщили, что жителей и гостей столицы на предстоящей неделе ожидают резкие перепады атмосферного давления. Отмечается, что резкие колебания могут негативно сказаться на самочувствии человека.

Синоптик: температура в воскресенье холоднее климатической нормы

"По столице пройдет барическая "пила" - резкие колебания атмосферного давления, которые самым негативным образом скажутся на самочувствии метеозависимых людей", - передаёт "Метеовести".

В организации уточнили, что в воскресенье, 15 сентября, показания барометров будут еще в норме - 745 мм ртутного столба, а вот, начиная с понедельника и заканчивая средой, они резко понизятся - до 733 мм. рт. ст. К выходным показатели восстановятся.