Что помогло СССР победить Гитлера?

Уже 80 лет минуло с момента начала Второй мировой войны, которая обернулась тотальным геноцидом людей, не принадлежавших к арийской расе. Мировое сообщество с содроганием вспоминает события тех лет. Впрочем, это не мешает скорби «идти в ногу» с нескончаемыми спорами и политическими дрязгами. Конечно, мало кто осмеливается даже думать о том, что было бы в случае победы нацистской Германии и ее союзников.

«Аргументы недели» решили задать этот злободневный вопрос известным журналистам, писателям и политологам, прямо и непредвзято высказывающим свое мнение.

Автор популярной и захватывающей книги «Шпионские истории» Анатолий Терещенко и автор нашумевшей книги «Русский фактор» Юрий Сторчак ответили «АН».

- Вопрос интересен тем, что на него ответить и легко, и трудно. Что могло бы быть, если бы немцы взяли Москву? Да ничегошеньки: Белокаменная – не СССР.

За Урал Гитлер не решился бы наступать – штаны бы лопнули. Советская Россия с её материальными и людскими ресурсами не могла «лечь» под тевтонцев. Бесстрашие, какого не знала не одна армия мира, научило наш народ бросаться под танки и таранить в небе самолёты противника. А ещё по Пришвину: мы, как капельки ртути, умеем собираться в годину лихолетья быстро и массово. Армия, партизаны и безукоризненно работающий тыл для фронта – вот тот джеб, на который нарвался вермахт. Недаром продвинутые гитлеровские генералы опасались войны с Советским Союзом, но бесноватый фюрер не внял их предупреждениям и надеялся на своё Провидение. Оно его сильно подвело.

А если глубже – Россия обречена на победу. Бисмарк ещё предупреждал своих соплеменников: никогда не воюйте с Россией, она обладает страшным оружием – территорией.

- Такое концептуально-проектное моделирование альтернативной истории весьма интересно. Оно имеет практическое применение и шуточную составляющую – «если бы мы тогда немцев не победили, то пили бы сейчас баварское». Происходящее размывание и слияние экономических систем, так или иначе, приводит к подобному итогу с примером о пиве.

Борьба за мировую гегемонию сопровождается применением принципа «нет вечных союзников и постоянных врагов – вечны и постоянны интересы» и выражается в современном партнерстве между бывшими соперниками. Об этом свидетельствует и история Второй мировой войны, участие в которой, в той или иной форме, приняли 62 государства, расположенные на различных континентах Земли.

В результате гипотетического развития событий в середине XX века о конкретной географии можно фантазировать, однако, страны, организационно относящиеся к тогдашней «оси» и нынешнего Североатлантического альянса, в своем военном наступлении на территорию современной России далеко бы не зашли, во всяком случае, не продвинулись бы за Урал. Коммунизм как идеология не оказался бы поверженным, особенно в первые десятилетия реализации своих амбициозных глобальных планов и проектов.

У социалистической составляющей человеческой цивилизации происходила бы концентрация ресурсов для ответных действий и обратного отвоевывания своих геополитических позиций. Западному миру пришлось бы видоизменять собственную идеологию для поддержания своего контроля над инородными для него территориями планеты Земля, представляющими национальный интерес для этого ситуативного лидера.

Стратегическое мышление представителей проигравшей стороны выражало бы недовольство текущим международным положением и сложившейся статикой геополитической конфигурации. Сжатая пружина и статус побежденных и угнетаемых прибавлял бы дополнительные симпатии сторонникам некапиталистического пути развития стран мира.

Краткосрочное и долгосрочное удержания своих главенствующих позиций в нем является сложной задачей, решение которой чревато распадом империй и иллюстрируется провалом политики мультикультурализма в современной Европе.

В современном мире вооруженные конфликты имеют место быть, но на авансцену выходят экономические формы подавления конкурентов. Это проявляется, в частности, в том, как в настоящее время взаимодействуют, традиционно соперничающие и партнерствующие между собой, например, Франция и Германия, Китай и Япония.

Последствия Второй мировой войны привели к усилению разногласий между, поверженными в ней, странами «оси». Вследствие этого международная напряженность в настоящее время сохраняется.

В случае поражения антигитлеровской коалиции можно предположить нижеследующее развитие геополитических процессов, противостояние в которых было бы усилено, но его течение замедлено. В частности, в силу реализации идеологий фашизма, нацизма и гитлеровского национал-социализма.

Версальско-Вашингтонская система препятствовала бы становлению СССР и США в качестве сверхдержав. Им было бы сложно быстро заложить основы биполярности мира. Иной, по своим различным характеристикам, была бы Холодная война между сторонниками социализма и коммунизма с одной стороны, капитализма и либеральной демократии – с другой.

Не появился бы пояс Восточного блока, противостоящих Западу социалистических стран-сателлитов СССР в Центральной и Восточной Европе – ГДР, ЧССР, ПНР ВНР, СФРЮ, НСРА, СРР, НРБ. А также ДРВ в Юго-Восточной Азии. Вероятно, что не возникли бы предпосылки для создания объединений формата ООН, СЭВ, ОВД, НАТО. Не уменьшился бы в пользу США международный вес Великобритании и Франции. По всей видимости, в середине XX столетия вряд ли начались бы деколонизация и распад колониальных империй.