Глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что возможен ребрендинг самолета Superjet 100 после серии проблем, в том числе трагедии, которая произошла в Шереметьево. По его словам, можно в принципе переименовать название воздушного судна.

"Что касается ребрендинга - может быть, действительно надо сделать ... Мы хорошо делаем военную технику. Для возвращения статуса авиационной державы в гражданском авиастроении необходимо значительно наращивать объемы, проходить период докрутки самолетов за счет тех же объемов, и тогда все станет возможно", - передаёт его слова "РБК".

Чемезов отметил, что нужно уходить от зависимости от иностранных комплектующих самолёта. По его мнению, сегодня каждый пассажирский лайнер убыточен.

Однако, он заявил, что у Superjet 100 "детские болезни", сейчас они отрабатываются и со временем пропадут. Главное, чтобы на самолёты был спрос, подчеркнул Чемезов.