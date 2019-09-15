Самого опытного космонавта РФ исключили из отряда

Главная медицинская комиссия на заседании в Центре подготовки космонавтов решила отстранить от работы самого опытного из нынешних космонавтов - Федора Юрчихина. Отмечается, что данное решение обжалованию не подлежит.

Командир отряда космонавтов Олег Кононенко подтвердил, что данное решение окончательное. По его словам, Юрчихин не в силах устранить недостатки, которые не понравились комиссии, передаёт РИА Новости.

Отмечается, что официальный приказ на отчисление из отряда будет принят на межведомственной комиссии.

Ранее 60-летний космонавт Юрчихин рассказывал, что к состоянию его здоровья возникли некоторые вопросы, однако он хотел бы отправиться в короткую и интересную экспедицию, например облететь вокруг Луны. За его плечами пять полётов, их суммарная продолжительность составляет 672 суток и 21 час.