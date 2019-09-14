Эксперты усомнились в снижении разводов из-за кризиса

В Росстате сообщили о снижении числа разводов в России. Браки в РФ распадаются чаще, чем в других странах, хотя и за минувший год их число снизилось на 12 %. Специалисты считают, что на такие показатели влияет тяжелая экономическая ситуация.

С таким мнением не согласилась семейный психолог Светлана Бояринова: "Отсутствие развода не говорит о том, что у семьи все хорошо. Конечно, наличие преград (в том числе финансовых) может заставить людей общаться, обратиться за помощью к психологу, прояснять свои сложности и проблемы". Об этом пишет НСН.