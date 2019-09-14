Автоэксперт рассказал об ужесточении наказаний за нарушение ПДД

Минюсту и МВД России сообщили, что до апреля 2020 года необходимо проработать вопрос ужесточения наказания за нарушение ПДД водителями, когда в салоне автомобиля находятся дети.

Автоэксперт Виктор Похмелкин в эфире НСН отметил, что идея не повлияет на автомобилистов: "За последнее время столько много изменений вносится и в ПДД, и в законодательство об ответственности за их нарушение, что водителей уже запутали и затерроризировали. Это признавали и сами представители ГИБДД".