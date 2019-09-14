Аналитики рассказали, что 70% рыбы в России - подделка

Ранее специалисты "Росконтроля" проверили несколько марок филе трески в ледяной глазури. В одной из марок они обнаружили превышение норм по содержанию мышьяка в рыбе.

Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев в эфире НСН рассказал, что 70% рыбы в торговых сетях России это фальсификат: "в случае трески процент подделок еще выше! И это будет продолжаться, пока не заработает в полном объеме техрегламент «О безопасности рыбы и рыбной продукции». Напомню, два года назад его ввели, до 1 сентября 2019 года был адаптационный период".