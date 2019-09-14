В РПЦ опровергли слухи о высоких доходах священников

Данные СМИ о том, что ежемесячный доход священников в Москве достигает 1 млн руб., не соответствуют действительности. Об этом заявил митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы "Церковь и мир".

"Это слухи, а цифры - фантастические. Они превышают реальные зарплаты в 10, 20 или 50 раз", - пояснил Иларион. Кроме того, он также уточнил, что доход священников зависит от числа прихожан и месторасположения храма.

По его словам, есть "храмы богатые, а есть достаточно бедные", также это зависит от того, новый это храм или исторический. Митрополит уточнил, что зарплаты священников бывают "в районе 20, 30, 40 тысяч рублей в месяц".