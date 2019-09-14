"Во бедах мужчин виноваты сварливые жены" и секс-куклы. Депутат Петров борется за честь сильного пола, не забывая и о себе любимом

Странная логика у российских парламентариев. С одной стороны, депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров заявил, что во всех бедах российских мужчин виноваты... женщины. По его мнению, именно "сварливые жены" доводят своих мужей до алкоголизма и суицида.

А с другой этот же народный избранник выдает главный законодательный креатив года – запретить дома терпимости, оборудованные секс-куклами и роботами. Насколько нам известно, в России вообще бордели запрещены, но если верить депутату, что «все беды от баб», то тогда к секс-киборгам нужно относиться лояльнее. По крайней мере, до алкоголизма такая «барби» точно никого не доведет. Хотя, чего не сделаешь ради пиара, ведь ни одна и законодательных инициатив Петрова за все время его «работы» не имела более или менее вразумительного развития.

Зато он явно в лидерах по размеру дохода среди коллег. Только задекларированный доход Петрова - свыше 238 млн рублей. В его собственности находятся более 120 земельных участков, пять квартир и девять нежилых помещений. Ездить депутат предпочитает на Range Rover и мотоцикле BMW К1300R, пишет Telegram-канал «Медиакиллер». Вот и выходит, что Дон Кихот, сражающийся за честь российских мужчин с секс-куклами не такой уж и бессребреник.