Диакон Андрей Кураев считает, что храм, в котором венчались Ксения Србчак и Константин Богомолов осквернен и его нужно снести. Не смотря на то, что в РПЦ сообщили, что молодожены покаялись в грехах, надолго их не хватило.

"Блудница идет в церковь к Богу, в которого она не верит. Да ее не венчать надо, а изгонять бесов", блогер о свадьбе Собчак

«Храм, в котором венчался Пушкин, отныне будет славен другим: тут венчалась Ксения Собчак. Когда подобный выпендреж с таинством венчания имел место в Нижнем Новгороде, то храм просто снесли. Не придется ли то же самое делать и с Большим Вознесением? Настоятель храма - секретарь патриарха Кирилла протопресвитер Владимир Диваков. Ни секунды не сомневаюсь, что патриарх был в курсе намеченного спектакля. И благословил его - как ранее он благословил "венчание" Пугачевой с Киркоровым (по его жесткому требованию тогда еще игумен Марк Головков совершил его в Иерусалиме). Как же повезло Волкову с его отставкой! Ему не придется искать оправданий. Ждем апологетического креативчика от Легойды.

В общем-то долго ждать не пришлось. РПЦ быстро решило оправдаться. «Все церковные требования, которые предшествуют таинству, были соблюдены: состоялась подробная беседа со священником о смысле Венчания и христианском понимании семейной жизни. Кроме того, вступающие в церковный брак письменно засвидетельствовали не только искреннее желание сочетаться таинством Венчания, но и раскаяние в безнравственных и кощунственных поступках, которые они вольно или невольно совершали в своей частной жизни и профессиональной деятельности. И подтвердили твердое намерение не совершать ничего подобного впредь», - написал Владимир Легойда, временно исполняющий обязанности руководителя Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси.

«Из РПЦ пишут, что Собчак поклялась не совершать больше кощунств. Ну, посмотрим, на сколько минут ее хватит», - пишет telegram-канал «Небожена».

На самом деле Ксению Анатольевну хватило на пару часов плюс-минус. Это время на дорогу от церкви до Музея Москвы, где состоялась торжественная тусовка по случаю свадьбы, и встречу гостей. А дальше был концертный номер «Войди в меня», который так же далек от канонов христианской церкви, как и венчание эпатажной пары. Кто не видел – рекомендуем, забавно смотрится после кареты с лошадьми, короны над головами и невесты в белом.