Число пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком под Ярославлем достигло 30, девять человек погибли

Число пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком под Ярославлем достигло 30 человек, девять - погибли, двое находятся в реанимации. Всего в автобусе было 35 пассажиров.

«По последним данным, 30 пострадавших, из них девять человек погибли. В числе пострадавших есть ребенок, его возраст уточняется», — сообщили РИА Новости в Минздраве Ярославской области.

По данным УМВД по региону, ДТП произошло около 11 утра в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области. В ведомстве отметили, что столкновение было лобовым.

«На 20-м км автодороги «Ярославль — Заячий холм — Иваново» водитель, управляя грузовой машиной MAN, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автобусом ПАЗ», — пояснили в ГИБДД России. В пресс-службе МЧС России уточнили, что на месте происшествия работают спасатели и сотрудники ГИБДД.