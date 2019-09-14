И что же мы все теряем? Россия потеряла в космосе свой третий за месяц военный спутник

Российские военные вывели из строя военный спутник №717 системы ГЛОНАСС-М, связь с которым они потеряли. В Сети недоумевают, как такое вообще может случиться, ведь это уже третья авария за месяц.

Как говорится в отчете информационно-аналитического центра координаторно-временного и навигационного обеспечения системы ГЛОНАСС, спутники №717 и №742 были выведены для технического обслуживания до 1 сентября. Навигационные спутники второго поколения ГЛОНАСС-М в разных модификациях используются Россией с 2001 года. В июле 2019 года от них хотели отказаться в пользу спутникам третьего поколения. Но новое оборудование забраковали, потому что узнали, что в их производстве используются импортные комплектующие, пишет wartime.info.

«Потерять - легко! Тут вопрос: как они умудрились его вывести на орбиту», «А если бабки спереть, нарисовать мульт о том, как запустил спутник, а через год сказать, что связь со спутником утрачена? Никакой СК ничего не докажет», «Космас - он же огромный, и там кругом враги», - строят догадки в комментариях пользователи Сети.