Эдвард Сноуден назвал условия для возвращения в США

Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден заявил, что готов вернуться в США и предстать перед судом, однако назвал определенные условия, при которых это может произойти.

Сноуден мог бы вернуться в Штаты только лишь в том случае, если бы мог рассчитывать на объективное рассмотрение его дела. Об этом он заявил в интервью Национальному общественному радио США.

По словам экс-сотрудника АНБ, присяжные должны были бы получить возможность узнать от него о причинах передачи информации, а также ознакомиться со всеми материалами, которые были преданы огласке.

"Не может быть справедливого суда по поводу раскрытия секретных данных, если присяжные не знают, о чем речь и не могут оценить, правильно было раскрывать эту информацию или нет", - заявил он.