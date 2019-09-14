В автобус съемочной группы врезался автомобиль, среди пострадавших актер Иван Фоминов

В Москве в субботу, 14 сентября, после ДТП госпитализирован актер театра и кино Иван Фоминов.

Автомобиль врезался в автобус съемочной группы на Стандартной улице.

Всего пострадали три человека, находившиеся в автобусе: актер "Гоголь-центра" Иван Фоминов, каскадер Александр Потапенко и еще один человек, имя которого пока не названо. Фоминов доставлен в одну из московских больниц, - передает РЕН-ТВ.

Авария произошла около завода, где должна была проходить съемка.

Про Фоминова известно, что он - выпускник мастерской Кирилла Серебренникова в Школе-студии МХАТ. По окончании учебы он был принят в труппу "Седьмой студии". В театре "Гоголь-центр" он сыграл в нескольких постановках Серебренникова "Кому на Руси жить хорошо", "Сон в летнюю ночь", "Отморозки", "Метаморфозы".

В кино он известен по роли Ярого в фильме "Околофутбола". Фоминов снимался в продолжении сериала "Чернобыль: Зона отчуждения. Финал".