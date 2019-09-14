При каких условиях ПФР может уменьшить пенсию
14 сентября 2019, 15:12 [ «Аргументы Недели» ]
В Пенсионном фонде России предупредили граждан, что имеется несколько причин, по котрым размер пенсии могут уменьшить. Размер пенсии может понизиться после переезда на постоянно место жительства в другой регион.
В регионах разные коэффициенты.
Если пенсионер вовремя не оплатил за услуги ЖКХ (квартплату) или не заплатил какие-нибудь штрафы, то дело о взыскании передается судебным приставам, и те списывают задолженность из пенсии до ее полного погашения. Соответственно, у пенсионера выплата будет меньше. По закону о страховых пенсиях удержания производятся на основании решений судов о взыскании сумм пенсий вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера, установленных в судебном порядке, - сообщает "Российская газета".
При удержании из пенсии по исполнительным документам за гражданином должно быть сохранено 50% от суммы пенсии.