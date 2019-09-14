В Рязани автоледи на Hyundai сбила четырех девушек

В Рязани в субботу, 14 сентября, женщина - водитель автомобиля Hyundai Accent сбила четырех девушек, переходивших дорогу по нерегулируемому переходу в районе дома номер 52 по улице Свободы.

Еще 2 человека скончались после ДТП на трассе Ярославль - Иваново

Пострадали три 19-летние девушки и одна 18-летняя. Пострадавших пешеходов госпитализировали. О их состоянии пока не уточняется. Водитель машины - 24-летняя женщина.

Проводится проверка инцидента. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Страшное ДТП произошло сегодня в деревне а Заячий Холм в Гаврилов-Ямском районе под Ярославлем. По данным областного УМВД, у населенного пункта Заячий Холм на трассе Ярославль-Иваново около 10-45 (мск) произошло лобовое столкновение автобуса ПАЗ и грузовой фуры MAN.