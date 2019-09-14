Житель Перми устроил в квартире детский сад для попугаев

Житель Перми устроил в своей квартире настоящий детский сад для попугаев. Согласно последней информации осведомленных источников, на жилплощади проживают одновременно не менее 35 птенцов.

По словам мужчины, основное время уходит на кормление, хотя еда для всех детенышей попугаев одинакова. Дело в том, что дозировка и частота кормления у всех особей разные, передает портал "Вести".

Житель Перми уточнил, что среди птиц есть и редкие рыжи каики. Пермяк стал единственным птицеводом в РФ, который смог вывести их популяцию дома. Как только птенцы подрастают, их отправляют в отдельное помещение, где содержатся взрослые попугаи.