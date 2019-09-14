На Бульварном кольце сегодня можно вживую посмотреть на клоунов

Сегодня в полдень на Бульварном кольце в российской столице стартовал фестиваль циркового искусства, который посвящен столетнему юбилею отечественного государственного цирка. Весь день москвичей и гостей города будут радовать клоуны и артисты других цирковых жанров.

В первый день фестиваля посетители увидят «Большой цирковой марафон», в котором выступления ярких, известных и заслуженных цирковых коллективов и артистов будут переходить от одной площадки к другой. Начнется марафон с торжественного выхода труппы Московского цирка Никулина на Цветном бульваре. Кроме этого, все Бульварное кольцо превратится в единый «видеоканал», где на установленных экранах можно будет наблюдать за всем происходящим. Трансляция также будет осуществляться в социальных сетях и на видеохостинге YouTube.

От души повеселиться и посмотреть, как работают клоуны, можно будет и на Никитском бульваре. Создавать хорошее настроение здесь будет труппа «Дурацкий цирк». Клоун Коха расскажет детям забавные истории, а ставропольские мимы поделятся секретами выражения эмоций без слов.

Гости фестиваля циркового искусства смогут увидеть выступления знаменитых трюкачей и уникальных артистов-самородков из России, принять участие в мастер-классах от гуру циркового искусства и тематических уроках для детской аудитории; здесь также будут организованы увлекательные интерактивные зоны с демонстрацией невероятных фокусов и многое другое.