В Москве до 15 часов полностью перекрыто Садовое кольцо из-за парада городской техники

В Москве в субботу, 14 сентября, до 15 часов полностью перекрыто Садовое кольцо и несколько улиц в центре из-за парада городской техники. Парад начался на проспекте Академика Сахарова.

Маршрут колонны из более чем 600 машин пройдет по всему Садовому кольцу. Колоннами прошли коммунальная и уборочная техника, автомобили служб спасения, экстренных служб, а также пассажирский транспорт. Столичные власти показывают и ретроавтомобили. После того, как парад завершится, на проспекте Сахарова откроется выставка под открытым небом. Из-за этого улица будет перекрыта до воскресенья 20:00 от Садового кольца до Докучаева переулка и улицы Маши Порываевой. Другая часть проспекта – до Сретенского бульвара – откроется уже сегодня в 15 часов.

Улицы в районе Воробьевых гор перекрыты из-за парада студентов.