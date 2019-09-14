Реконструкция трех улиц Ялты будет стоить 300 миллионов рублей

На днях стало известно, что реконструкция трех улиц Ялты будет стоить почти 300 миллионов рублей. Согласно последним данным, контракт с подрядчиком в настоящий момент находится на стадии подписания.

Подчеркивается, что запланирован ремонт дорог и тротуаров по улицам Блюхера, Кирова и Свердлова. В пресс-службе ялтинской администрации уточнили, что все строительные работы будут ограничены выделенной из федерального бюджета субсидией в размере более 293 миллионов рублей.

Как сообщает "АН-Крым", ссылаясь на главу администрации Алексея Челпанова, в рамках реконструкции трех улиц будут проведены капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия, капремонт подпорных стен, замена ливневой канализации, замена бортового камня и установка новых остановочных павильонов.