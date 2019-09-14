Еще 2 человека скончались после ДТП на трассе Ярославль - Иваново

Еще два человека скончались после ДТП, которое произошло сегодня в деревне а Заячий Холм в Гаврилов-Ямском районе под Ярославлем. По данным областного УМВД, у населенного пункта Заячий Холм на трассе Ярославль-Иваново около 10-45 (мск) произошло лобовое столкновение автобуса ПАЗ и грузовой фуры MAN.



Официальный представитель регионального департамента здравоохранения Ольга Силина сообщила, что в результате аварии погибли девять человек и около 30 пострадали, в том числе один ребенок.

На месте ДТП работают полиция, спасатели, девять бригад скорой помощи. Пострадавшие будут госпитализированы в больницу скорой помощи имени Соловьева в Ярославль.

Ранее сообщалось о семи погибших.