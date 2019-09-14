“Историческое событие”: в Хабаровском крае впервые появилась дорога I категории

24-километровый участок федеральной трассы А-370 “Уссури” полностью приведен в порядок. Скоростная дорога категории IБ открыта губе6рнатором Хабаровского края сергеем Фургалом и главой подведомственного Росавтодору ФКУ ДСД «Дальний Восток» Сергеем Петраевым.

Объект был включен в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. В рамках этого плана уже возведены мосты через реки Красная и Малые Чирки, а также построены три полностью освещенные развязки, в состав которых входят три путепровода, еще один – над Транссибирской жд-магистралью. Для того, чтоб обеспечить беспрепятственную миграцию животных, участок проведен через заповедник Большехехцирский.

Сергей Фургал назвал открытие трассы историческим событием.

- Мы присутствуем на историческом событии! В регионе впервые появилась дорога первой категории. Мы собираемся продлить эту дорогу до Переяславки и соединить ее с «Обходом Хабаровска». Мы показали, что можем делать дороги высочайшего уровня, мирового стандарта, несмотря на климатические условия, - заявил губернатор.

Директор ФКУ ДСД «Дальний Восток» заметил, что четырехполосная дорога полностью отвечает всем нормам экологической и транспортной безопасности.